Шойгу: потери ВСУ в январе 2023 года составили 6 500 солдат убитыми

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях в рядах армии Украины за первый месяц текущего года.

Вечером вторника министр обороны России Сергей Шойгу поучаствовал в заседании расширенной коллегии ведомства, в рамках которого сообщил, что за январь 2023 года российские войска ликвидировали свыше шести с половиной тысяч украинских военнослужащих по всей территории ведения спецоперации.

Также Шойгу отметил, что группировка армии России в Украине и в освобождённых регионах продолжает ликвидировать западные вооружения, массово передаваемые бойцам ВСУ.