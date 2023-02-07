В Бельгии задержано 25 человек, которые были вовлечены в поставки китайских проституток

Двадцать пять человек были арестованы во вторник, 7 февраля, в Бельгии в рамках расследования, направленного против сети с разветвлениями в Испании, сообщила бельгийская федеральная прокуратура.

В рамках этой операции бельгийская полиция провела в общей сложности 26 обысков, что позволило спасти более 20 предполагаемых жертв, женщин китайского происхождения.

Жертвами в основном были нелегалы, что увеличило их зависимость от сети.

«Их часто перевозили из страны в страну и из города в город на территории ЕС, и им приходилось отдавать большую часть своего заработка», — говорится в заявлении.

Во время обысков в Бельгии: в Брюсселе, Антверпене, Шарлеруа, Лувене, Нефшато, было изъято «четыре тонны монет», сообщила полиция.