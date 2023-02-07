Пять человек погибли при взрыве газа в доме в Ефремове Тульской области

Вечером 7 февраля на территории города Ефремов Тульской области России произошёл взрыв бытового газа в жилом доме.

В понедельник вечером ряд российских СМИ экстренно сообщили о том, что на территории тульского города Ефремов произошёл взрыв газа в одном из многоквартирных домов, что повлекло за собой обрушение его подъезда. По данным журналистов, за несколько минут до инцидента местная жительница позвонила своей внучке, попросив вызвать сотрудников МЧС из-за сильного запаха газа.

Известно, что в настоящий момент взрыв в Ефремове стал причиной гибели пяти местных жителей и ранения ещё двух, однако большое количество людей могут находиться под завалами дома.