Глава отдела евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что ЕС участвует в поддержке российских СМИ-иноагентов.

7 февраля Жозеп Боррель публично подтвердил, что лидеры стран-участниц Европейского Союза и подконтрольных им организаций оказывают активную поддержку российским средствам массовой информации, которые были признаны выполняющими функцию иностранных агентов по решению Министерства юстиции России.

По мнению Борреля, СМИ-иноагенты помогают свободному распространению информации в российскому государстве, что влияет на степень свободы в этой стране.