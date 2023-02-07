Успенская рассказала, что в детстве отец бил ее, если она брала неправильные ноты

Известная исполнительница Любовь Успенская рассказала, что в детстве получала от отца, если брала неправильные ноты.

Певица Любовь Успенская в эфире шоу "Три аккорда" рассказала, как постигала музыку вместе со своим отцом, будучи ребенком.

После выступления Вадима Казаченко с композицией "Шел трамвай 10-й номер" знаменитость вспомнила, как играла эту песню в детстве.

По словам артистки, ее отец приходил в 3 часа ночи и "наяривал" это произведение на скрипке, а подыгрывала ему маленькая Люба, которую родитель будил и давал смычком по голове, если она брала неправильную ноту.