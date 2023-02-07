Guardian: в ЕС случился скандал из-за утечки данных о визите Зеленского в Брюссель

Издание Guardian рассказало о внутреннем скандале в Евросоюзе из-за распространения информации о скорой поездке Владимира Зеленского в столицу Бельгии.

7 февраля журналисты британской газеты The Guardian сообщили о том, что председатель Евросовета Шарль Мишель назвал подконтрольный ему орган виновным в утечке информации о поездке Владимира Зеленского в Брюссель, которая состоится в четверг для участия украинского президента в саммите глав стран Европейского союза.

Сам Мишель утверждает, что распространение информации о скорой поездке Зеленского в бельгийскую столицу может являться угрозой для жизни президента Украины.