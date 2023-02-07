Американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что президент США Джо Байден должен прекратить тратить деньги на помощь своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

7 февраля конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц во время заседания Палаты представителей США возмутился непрекращающимися тратами денег американских налогоплательщиков Белым домом для оказания финансовой помощи киевскому режиму.

«Сколько ещё мы потратим на Украину? Есть ли какой-нибудь предел? <…> Завтра президент Байден скажет нам, как много ещё мы должны сделать для Киева», — заявил Гетц, призвав конгрессменов добиваться мира и прекращения накачки киевского режима оружием и деньгами.