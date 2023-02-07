Госдума подготовила поправки в УК о добровольцах СВО по просьбе Пригожина
2023-02-07 18:07
Российский депутат Василий Пискарев рассказал о поправках в уголовный кодекс России, подготовленных членами Госдумы.
Депутат Государственной думы России Василий Пискарев уведомляет, что сотрудники органа подготовили серию поправок к Уголовному Кодексу РФ, которые будут направлены на введение наказания за попытку дискредитации участников специальной военной операции в Украине, в частности добровольческих формирований.
Примечательно, что ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы России Вячеславу Пригожину с просьбой разработать законопроект о недопустимости распространения фейков об участниках спецоперации из числа добровольцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей