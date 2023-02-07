Госдума подготовила поправки в УК о добровольцах СВО по просьбе Пригожина

Российский депутат Василий Пискарев рассказал о поправках в уголовный кодекс России, подготовленных членами Госдумы.

Депутат Государственной думы России Василий Пискарев уведомляет, что сотрудники органа подготовили серию поправок к Уголовному Кодексу РФ, которые будут направлены на введение наказания за попытку дискредитации участников специальной военной операции в Украине, в частности добровольческих формирований.

Примечательно, что ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы России Вячеславу Пригожину с просьбой разработать законопроект о недопустимости распространения фейков об участниках спецоперации из числа добровольцев.