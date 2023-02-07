Основатель группы Гуляй поле Владимир Бойко ушел из жизни 6 февраля

6 февраля умер талантливый музыкант Владимир Бойко, являющийся одним из основателей популярной российской группы "Гуляй Поле".

6 февраля ушел в мир иной, композитор, звукорежиссер, аранжировщик, талантливый музыкант Владимир Бойко, который был одним из основателей популярной группы "Гуляй поле", о чем сообщает издание "Московский комсомолец".

Артист даже не успел вызвать скорую, так как у него оторвался тромб.

Коллега покойного Юрий Городецкий, который основал вместе с Бойко "Гуляй поле", рассказал, как 5 лет назад Владимир чуть не умер, но врачи, совершив чудо, спасли его тогда. Теперь все закончилось трагично.