Spectator: Запад не даст Киеву истребители F-16 из-за страха перед ЗРК России
2023-02-07 18:18
Новостное агентство Spectator рассказало о причинах, по которым Минобороны западных государств не передадут Украине истребители F-16.
Аналитики издания Spectator сообщили, что правительства Соединённых Штатов и других стран коллективного Запада систематически отказывается от передачи американских истребителей F-16 в распоряжение украинским войскам, поскольку западные лидеры опасаются российских зенитно-ракетных комплексов.
По данным экспертов Spectator, на Западе знают, что по всей линии военного соприкосновения в Украине находятся российские ЗРК С-400, обладающие большой дальностью пуска, а также высокомобильные зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "Тор".
Опубликовано: Ткачёв Андрей