Идальго: россияне могут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже как беженцы

Мэр Парижа Анн Идальго утверждает, что участие граждан России в Олимпийских играх-2024 на территории Франции возможно лишь при определённых условиях.

7 февраля парижский мэр Анн Идальго публично заявила, что российские граждане не имеют права выступать на Олимпийских играх-2024 в столице Франции в качестве отдельной команды. По мнению Идальго, желающие участвовать в следующей Олимпиаде россияне обязаны объединиться в группу беженцев.

При этом Анн Идальго отметила, что беженцы традиционно выступают на Олимпийских играх в случае, если они не поддерживают политику, осуществляемую властью собственной страны.