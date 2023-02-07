Ланина, известная по сериалу СашаТаня, стала мамой во второй раз, родив дочку

2023-02-07 18:27

Известная актриса Алина Ланина родила девочку. Это второй ребенок 33-летней знаменитости.

Алина Ланина, исполнившая роль Евы в сериале "СашаТаня", поделилась радостной новостью с подписчиками.

Оказывается, 33-летняя звезда экрана стала мамой уже во второй раз, родив девочку.

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    В соцсетях актрисы появилось видео из роддома, где видна ручка малышки, которую бережно держит в своей руке молодая мамочка.

    Судя по подписи, знаменитость родила дочь еще 2 недели назад.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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