Ланина, известная по сериалу СашаТаня, стала мамой во второй раз, родив дочку
2023-02-07 18:27
Известная актриса Алина Ланина родила девочку. Это второй ребенок 33-летней знаменитости.
Алина Ланина, исполнившая роль Евы в сериале "СашаТаня", поделилась радостной новостью с подписчиками.
Оказывается, 33-летняя звезда экрана стала мамой уже во второй раз, родив девочку.
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В соцсетях актрисы появилось видео из роддома, где видна ручка малышки, которую бережно держит в своей руке молодая мамочка.
Судя по подписи, знаменитость родила дочь еще 2 недели назад.
Опубликовано: Наталья Гончарова