Подразделения ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артёмовск – Константиновка в ДНР

Российские военкоры сообщили, что бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артёмовск – Константиновка в ДНР.

7 февраля Telegram-канал WarGonzo сообщил о том, что бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артёмовск – Константиновка в Донецкой Народной Республике, оттеснив с позиций 46-й отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в настоящее время «Вагнеровцы» контролируют 4 из 5 дорог, по которым украинская сторона может осуществлять снабжение, эвакуацию и подвоз резервов группы войск в находящемся под контролем киевского режима городе Артёмовск.