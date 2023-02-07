МО РФ: фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМС России

В российском Минобороны рассказали о скором присоединении новых единиц военно-морской техники в регулярному составу ВМФ РФ.

Во вторник вечером главнокомандующий российскими военно-морскими силами Николай Евменов публично заявил, что в течение нынешнего года фрегат "Адмирал Головко" и новый корвет "Меркурий" станут полноправной частью боевого флота России. Известно, что в минувшем ноябре "Адмирал Головко" был испытан на ходу в районе балтийских полигонов.

Примечательно, что ранее на боевое дежурство заступил российский фрегат "Адмирал Горшков", который является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон-3000".