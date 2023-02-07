Бербок призывает к открытию границы между Турцией и Сирией для ликвидации последствий землетрясения

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала открыть все пограничные переходы, чтобы обеспечить быструю доставку гуманитарной помощи в Сирию.

В настоящее время открыт только один пограничный переход, который также пострадал в результате землетрясения, заявил во вторник в Берлине глава немецкой дипломатии.

«Вот почему открытие пограничных переходов так важно. Сейчас абсолютно необходимо, чтобы гуманитарная помощь доставлялась туда, где она необходима», - сказала дипломат.

По ее словам, все международные акторы, в том числе и Россия, должны использовать свое влияние на правительство Ассада для того, чтобы гуманитарная помощь для пострадавших поступала во все регионы, затронутые катастрофой.

Землетрясение силой 7,7 балла произошло на границе между Турцией и Сирией рано утром в понедельник. Еще один толчок силой 7,5 балла последовал в том же районе в полдень. Тысячи людей погибли в результате стихийного бедствия.