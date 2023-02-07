WarGonzo: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль трассу из Артемовска
2023-02-07 18:39
Военкоры издания WarGonzo рассказали о переходе трассы Артемовск - Константиновка под контроль подразделений армии России.
7 февраля военные корреспонденты портала WarGonzo сообщили, что участники российской частной военной кампании "Wagner Group" вытеснили солдат 46-ой десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины с подступов к Артемовску, установив огневой контроль над единственной крупной трассой, ведущей в данный город.
По данным аналитиков WarGonzo, установление контроля над трассой Артемовск - Константиновка является гарантом того, что подразделения ВСУ не смогут отступить из данного района без боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей