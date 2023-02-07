WarGonzo: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль трассу из Артемовска

Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала, как узнала об изменах ей артиста с Джанабаевой

Бывшая жена Валерия Меладзе узнала о том, что у певца есть другая женщина за 2 года до развода, но не подозревала о том, кто именно является разлучницей.

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