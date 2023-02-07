Лавров: ООН не имеет права расследовать военные преступления ЧВК «Вагнер»

Сергей Лавров заявил об отсутствии полномочий по расследованию военных преступлений у сотрудников ООН.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Мали с первым рабочим визитом, где прокомментировал заявления некоторых представителей Организации объединённых наций о том, что сотрудники российской частной военной кампании "Вагнер" были уличены в военных преступлениях на территории малийского государства.

По словам Лаврова, ООН как организация не обладает полномочиями для проведения полномасштабных расследований каких-либо военных преступлений.