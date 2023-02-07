Петренко не удалось снизить размер алиментов на общих с Климовой сыновей
2023-02-07 18:44
Актер Игорь Петренко добивался снижения размера алиментов на общих с Екатериной Климовой сыновей, но у него ничего не получилось.
Недавно актер Игорь Петренко выплатил солидную задолженность по алиментам на содержание его общих с бывшей супругой и коллегой Екатериной Климовой сыновей.
Теперь же Петренко добивался снижения размера обязательных выплат на детей, но ему было отказано.
Судебная инстанция не нашла оснований для принятия подобного решения.
Опубликовано: Наталья Гончарова