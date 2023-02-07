Полиция эвакуировала район в Потсдаме из-за найденных авиабомб времен ВОВ

Полиция обнаружила три 250-килограммовых авиабомбы в лесу на юге Потсдама, сообщил во вторник источник в администрации.

Речь идет об американских неразорвавшихся бомбах времен Второй мировой войны.

200 полицейских установили зону ограниченного доступа в радиусе около километра вокруг места находки.

В районе были эвакуированы жильцы двух жилых домов, также здесь расположен приют для животных судьба которых решается, сообщил источник.

По данным полиции, бомбы были обнаружены во время работ саперов по подготовке этого участка к лесохозяйственным работам.