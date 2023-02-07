Лавров пообещал поддержку странам Западной Африки и Гвинейского залива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник (7 февраля) пообещал помощь Москвы странам Сахеля и Гвинейского залива в борьбе с джихадистами.

«Борьба с терроризмом, безусловно, актуальна и для других стран региона», — сказал Сергей Лавров во время визита в Мали, — «Мы окажем им свою помощь в преодолении этих трудностей. Это касается и Гвинеи, и Буркина-Фасо, и Чада, и в целом региона и даже стран, граничащих с Гвинейским заливом».

Сергей Лавров выступил на совместной пресс-конференции со своим малийским коллегой Абдулаем Диопом во время визита, который обе стороны назвали «историческим».

Визит Сергея Лаврова в Мали конкретизирует сближение с Россией после того, как с 2021 года был разорван военный союз с Францией и ее партнерами.

Сергей Лавров пообещал Мали постоянную военную поддержку в виде поставок оружия и направления в регион военных инструкторов.

Он также пообещал усилить участие России на континенте, который, по его словам, столкнулся с «неоколониальными подходами» Запада.