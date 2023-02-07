«Пул Первого»: Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании
2023-02-07 19:05
Александр Лукашенко ратифицировал законопроект об учреждении Всебелорусского народного собрания вечером 7 февраля.
Во вторник официальный Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" сообщил, что сегодня Александр Лукашенко своей подписью активировал закон о Всебелорусском народном собрании.
Согласно информации, опубликованной в канале "Пул Первого", законопроект регламентирует порядок исполнения конституционных норм о деятельности Всебелорусского народного собрания, а также закрепляет за ним специфический правовой статус и регламент формирования органа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей