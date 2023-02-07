AFAD: число погибших от землетрясений выросло до 3703 при 22 286 раненых

Пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) рассказало о количестве жертв по итогам серии землетрясений в стране.

Вечером 7 февраля администрация AFAD опубликовала свежий пресс-релиз, в котором сообщается, что после серии разрушительных землетрясений на территории Турции погибшими официально признаны 3703 человек, ещё 22 286 обратились за помощью в медицинские учреждения.

Известно, что днём ранее в Турции началась череда землетрясений, самое мощное из которых имело магнитуду в 7,7 баллов и признано сильнейшим в стране с 1939 года.