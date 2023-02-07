Ягун: Генштаб Украины скоро объявит о выводе ВСУ из Артемовска из-за потерь

Издание Politeka опубликовало интервью с генералом-майором СБУ Виктором Ягуном, который утверждает, что ВСУ несут большие потери на Артемовском направлении.

7 февраля журналисты газеты Politeka пообщались с генерал-майором Службы безопасности Украины Виктором Ягуном, который утверждает, что украинские войска несут существенные потери, которые не соотносятся с теми задачами, которые ставили перед группировкой ВСУ в городе представители Генштаба.

По данным Ягуна, в ближайшее время Генеральный штаб вооружённых сил Украины официально объявит о выводе всей группировки ВСУ из Артемовска.