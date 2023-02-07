В России отказали в бесплатном обучении детям медиков, погибших от COVID
2023-02-07 19:23
Кабинет министров РФ отклонил проект о бесплатном обучении детей врачей, умерших от коронавируса.
Пресс-служба Кабинета министров России уведомляет, что ведомство отклонило законопроект о предоставлении права бесплатно обучаться без вступительных экзаменов для детей медицинских работников, которые умерли от последствий заражения коронавирусом при выполнении служебного долга.
Примечательно, что согласно законопроекту, в случае его принятия дети погибших от COVID-19 медиков обучались бы за счёт средств из госбюджета.
Опубликовано: Ткачёв Андрей