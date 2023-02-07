CBS: граждане США против отправки американских военных в Украину

Телеканал CBS опубликовал результаты соцопроса, согласно которым американцы не желают, чтобы войска США отправились в Украину воевать с российскими военными.

Журналисты издания CBS уведомляют, что не менее 74-ех процентов американцев желают, чтобы власти Соединённых Штатов продолжали вводить новые санкции в отношении России. Ещё 69 процентов опрошенных выступают за продолжение поставок американского оружия украинским войскам.

Вместе с тем лишь 28 процентов американцев заявили о готовности поддержать отправку солдат армии Соединённых Штатов в Украину для войны с Россией.