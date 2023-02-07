NOS: делегация парламента Нидерландов посетила Киев с рабочим визитом

Издание NOS рассказало о рабочей поездке нидерландских парламентариев в Украину.

Вечером 7 февраля журналисты информагентства NOS сообщили, что члены нижней палаты парламента Нидерландов побывали в Киеве, проведя рабочую встречу с Владимиром Зеленским. Во время переговоров и представители нидерландского парламента обсудили возможность будущего членства Украины в Европейском Союзе.

Примечательно, что накануне представитель офиса Зеленского Игорь Жовква также провёл разговор с нидерландскими политиками, попросив их об увеличении поставок вооружений в Украину.