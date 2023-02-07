МЧС РФ: российские спасатели достали живого мужчину из-под завалов в Сирии

Пресс-служба МЧС России сообщила о спасении мужчины из под-завалов Сирии российскими сотрудниками ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Вечером вторника Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что российские спасатели извлекли живого гражданина Сирии из-под завалов после землетрясений в сирийском городе Джабла, тем самым сохранив ему жизнь. По данным МЧС РФ, спасённый находился под обломками жилых зданий более двух дней.

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений, жертвами которых стали 3703 человек в турецком государстве и порядка 800 в сирийском.