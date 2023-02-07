GT: Германия и Франция не поддержат членство Киева в ЕС из-за боязни России

Издание Global Times утверждает, что правительства Франции и ФРГ не намерены поддерживать заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Глава китайского Института исследований международных отношений Цуй Хунцзян дал интервью журналистам газеты Global Times, где публично заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не намерены поддерживать усилия правительства Украины по вступлению данной страны в ряды Европейского союза.

По мнению Хунцзяня европейский саммит, который состоится в феврале и будет посвящён возможному членству украинского государства в ЕС, является не более чем инсценировкой, поскольку власти Франции и ФРГ боятся поддерживать вступление Украины в Евросоюз из-за возможных последствий со стороны недовольной таким решением России.