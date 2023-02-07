Писториус передал Украине игрушечный немецкий танк Leopard 2

Министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинскому коллеге Алексею Резникову игрушечный танк Leopard.

Журналисты газеты "Франс Пресс" уведомляют, что 7 февраля министр обороны Германии Борис Писториус тайно посетил Киев, встретившись с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Во время переговоров Писториус вручил Резникову миниатюрную модель немецкого танка Leopard 2, фактически являющуюся детской игрушкой.

По словам Бориса Писториуса, таким образом Украина уже имеет первый танк Leopard 2, и в будущем бундесвер предоставит ВСУ больше таких танков. При этом Писториус не уточнил, каких именно танков Украина получит больше в будущем: игрушечных или настоящих.