165 ощутимых землетрясений произошли в центральной Турции за 39 часов
2023-02-07 19:52
Европейский сейсмологический центр обновил данные о количестве землетрясений в Турции с 6 февраля.
7 февраля пресс-служба европейского центра по мониторингу сейсмологических колебаний сообщила, что со вчерашнего дня на территории Турции зафиксировано не менее ста шестидесяти пяти мощных землетрясений, которым предшествовали мощные подземные толчки магнитудой в 7,7 баллов, являющихся рекордными по силе для турецкого государства с 1939 года.
По обновлённой информации, с 6 февраля от последствий землетрясений на территории Турции скончались не менее 4544 человек, ещё почти 27 тысяч оказались ранены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей