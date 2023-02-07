Число погибших от землетрясений в Турции увеличилось до 4544 человек

Минздрав Турции обновил данные о количестве скончавшихся от последствий серии землетрясений на территории страны.

Пресс-служба турецкого Министерства здравоохранения уведомляет, что к 7 февраля к восьми часам вечера по московскому времени на территории Турции от последствий череды мощных подземных толчков и масштабных разрушений на земле скончались 4544 человек, ещё 26 725 жителей оказались ранены.

В Европейском сейсмологическом центре утверждают, что с 6 февраля на территории Турции было зарегистрировано 165 ощутимых землетрясений.