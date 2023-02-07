Сенат Франции принял резолюцию об увеличении поставок оружия Украине

Французские сенаторы проголосовали за увеличение интенсивности поставок вооружений Киеву.

Вечером вторника пресс-служба Сената Франции сообщила, что представители органа завершили голосование об увеличении поставок оружия Украине, по результатом которого была принята резолюция с просьбой к французскому правительству увеличить количество вооружений, передаваемого Киеву.

Известно, что 324 французских сенатора высказались за принятие данной резолюции, в то время как лишь 16 выступили против. Вместе с тем, резолюция Сената Франции носит исключительно рекомендательный характер и необязательна к выполнению.