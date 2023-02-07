Министр обороны ФРГ развеял миф о Leopard 2 для Киева, речь идет о поставках сотни Leopard 1A5

По словам министра обороны Бориса Писториуса, Украина должна получить более 100 старых основных боевых танков Leopard 1A5 из арсеналов нескольких европейских стран.

В первом квартале 2024 года этими танками будут оснащены как минимум три батальона ВСУ, заявил политик во вторник во время визита в Киев.

Писториус не уточнил, из каких европейских стран, кроме Германии, должен поступить «Леопард-1».

Визит в Киев стал первой крупной зарубежной поездкой министра обороны, который был приведен к присяге почти три недели назад.

Из соображений безопасности поездка изначально держалась в секрете. Помимо президента Владимира Зеленского, Писториус также встретился с министром обороны Алексеем Резниковым.

Писториус сказал, что поставка Leopard 1 (модернизации 1987 г.) будет осуществляться поэтапно. К лету должно быть поставлено от 20 до 25 танков, а к концу года — до 80.