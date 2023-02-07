В Британии подготовили проект конфискации активов РФ для передачи Киеву

Британский парламентарий Крис Брайант опубликовал проект закона о конфискации замороженных российских активов.

7 февраля член парламента Великобритании Крис Брайант опубликовал подготовленным им законопроект, согласно которому администрации Лондона предлагается передать конфискованные и замороженные российские активы правительству Украины для восстановления инфраструктуры данной страны от последствий спецоперации.

По мнению Брайанта, право на частную собственность является незыблемым, однако при определённых обстоятельствах его можно нарушать, передавая имущество одной из сторон другой в принудительной порядке.