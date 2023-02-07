SANA: сотрудники МЧС РФ спасли из-под завалов 9-летнюю девочку в Сирии

Издание SANA рассказало об успехах российских спасателей, которые прибыли в Сирию для ликвидации последствий землетрясений и помощи местному населению.

7 февраля журналисты газеты SANA сообщили, что сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России спасли девятилетнюю девочку в сирийском городе Джебла, достав ребёнка из-под завалов живым. Также российские работники МЧС спасли 26-летнего мужчину в Джебле на территории Сирии.

Известно, что днём ранее пятьдесят российский спасателей направились в Сирию для ликвидации последствий землетрясений, также к работам привлечены 300 российских военных по поручению министра обороны России Сергея Шойгу.