Кайса Оллонгрен: Нидерланды, Дания и ФРГ поставят Киеву 100 танков Leopard

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о намерении её страны поставить Украине сто танков Leopard вместе с властями Германии и Дании.

Вечером 7 февраля нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен публично заявила, что её страна, а также немецкий бундесвер и Министерство обороны Дании намерены передать войскам Украины порядка ста танков Leopard 1 модификации A5.

По данным Оллонгрен, немецкие танки Leopard 1A5 были восстановлены после получения повреждений и длительного хранения на складах. Также политик отметила, что данная версия "Леопардов" является предшественницей более современной модификации Leopard 2.