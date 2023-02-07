NYT: Москва и Киев готовы к мирным переговорам, но США намеренно обостряют конфликт

По мнению обозревателя издания The New York Times Кристофера Колдуэлла, обе стороны имеют причины, чтобы начать переговоры о мире, но у администрации Белого дома иные планы.

Наращивание военной помощи Киеву со стороны США ведет к эскалации украинского конфликта, что равноценно вступлению в противостояние на поле боя с российской армией, считает автор статьи.

Обозреватель считает, что очевидный проигрыш Киева вынудил администрацию Байдена заявить о передаче ВСУ танков Abrams.

Кристофер Колдуэлл заявил, что у политики Джо Байдена «дурная слава», которая ведет к эскалации. Сегодня уже нельзя говорить, что Соединенные Штаты лишь инструктируют или снабжают ВСУ, постепенно они сами становятся противником РФ.