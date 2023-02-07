МО РФ: нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе

Минобороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в зоне Нагорнокарабахского конфликта между войсками Армении и Азебрайджана.

Вечером 7 февраля пресс-служба Министерства обороны России экстренно сообщила о том, что сегодня вечером вдоль линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении возле Нагорного Карабаха был зарегистрирован факт нарушения режима прекращения огня одной из конфликтующих сторон.

Примечательно, что азербайджанское и армянское Министерства обороны никак не комментируют инцидент с нарушением режима тишины в Нагорном Карабахе.