Юрист Алексей Тарасов рассказал о вероятных сроках возвращения Юрия Мартышева в Россию.

Во вторник вечером адвокат Юрия Мартышева Алексей Тарасов публично заявил, что его подопечный вышел из американской тюрьмы ещё в декабре 2022 года, и уже 9 февраля может вернуться в Россию, где наконец встретиться с близкими родственниками и друзьями.

Известно, что в 2017 году Мартышев быш выдворен с территории Латвии и экстрадирован в Соединённые Штаты, где пробыл в местах лишения свободы вплоть до начала зимы предыдущего года, будучи признанным виновным в совершении преступлений в киберпространстве.