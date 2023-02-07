Новостное агентство New York Times утверждает, что украинская армия проигрывает сражение с российскими войсками, в то время как американское правительство мешает началу переговорного процесса.

Во вторник колумнист издания New York Times Кристофер Колдуэлл публично заявил, что вооружённые силы Украины стремительно проигрывают военный конфликт с Россией, ввиду чего администрация Киева хочет начать переговоры с Москвой, против чего в Кремле не возражают. Вместе с тем Колдуэлл выразил уверенность, что правительство США намеренно оттягивает момент начала российско-украинских переговоров.

По мнению Кристофера Колдуэлла, поставки американского оружия Киеву и советы разведчиков Пентагона являются попыткой не допустить подписания мирного договора между Украиной и Россией, поскольку Соединённые Штаты являются прямым выгодополучателем от продолжения боевых действий.