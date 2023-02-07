Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $83,63

Американское Министерство энергетики изменило свой прогноз о движении цены нефти марки Brent в 2023 году.

7 февраля агентство EIA при Минэнерго Соединённых Штатов изменило прежний прогноз касательно стоимости цены нефти марки Brent в нынешнем году, повысив его до 83,63 за баррель вместо 83,1 долларов. Также ведомство отказалось менять прогноз движения цены на Brent в 2024 году, которая по оценкам EIA составит $77,57.

Примечательно, что ранее Владимир Путин подписал указ о контрмерах на введение ценового потолка в отношении российской нефти, запретив продавать данный энергоресурс странам, поддержавшим лимит цен на него.