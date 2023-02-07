Почти два миллиона демонстрантов вышли на улицы во Франции против пенсионной реформы

По данным CGT два миллиона человек продемонстрировали во Франции солидарность с требованиями профсоюзов во вторник, на третий день мобилизации против пенсионной реформы.

Ранее ведущий профсоюз Франции отмечал, что 31 января национальная демонстрация была самой массовой и собрала 2,8 миллиона участников, а первая волна, 19 января - более двух миллионов человек.

Парижская демонстрация сегодня собрала 400 000 человек.

Полиция была наготове, так как к рядам демонстрантов снова примкнули ультраправые группировки.