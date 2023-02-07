В Испании провели перепись медведей используя анализ ДНК

Около 370 медведей живут в Кантабрийских горах на севере Испании, согласно результатам переписи, обнародованной во вторник, 7 февраля.

Данные исследования подтверждают сохранение этой популяции, которая была близка к исчезновению 30 лет назад.

«Перепись дала оценочный результат 370 медведей в Кантабрийских горах», говорится в пресс-релизе региона Кастилия и Леон, который провел это исследование вместе с регионами Кантабрии, Астурии и Галисии.

Для проведения подсчета испанские власти использовали геномные методы.

Ученые использовали биологические следы медведя, как, к примеру шерсть, чтобы внести их в базу данных ДНК и, таким образом, дать оценку их количества.