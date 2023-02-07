Владимир Рогов заявил, что Запорожская область готова встретить обещанные западными странами Украине танки Leopard и Abrams.

7 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило о том, что армия России готова во всеоружии встретить немецкие танки Leopard и американские Abrams на территории Запорожской области.

Рогов уточнил, что в Запорожскую область уже поступили на боевое дежурство вертолеты МИ-8, классификации «Сапсан», которые способны с лёгкостью уничтожить десятки танков.

Помимо прочего, политический деятель выразил свою уверенность в том, что спецоперация закончится для «режима Зеленского проигрышем», невзирая на постоянные поставки военной помощи Украине коллективным Западом.