Количество погибших при землетрясениях в Турции возросло до 5434

Минздрав Турции обновил данные о числе погибших в результате серии землетрясений на территории страны.

Вечером 7 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения Турции сообщила, что к текущему моменту на территории страны обнаружены тела 5434 погибших в результате череды сильных землетрясений, самое мощное из которое имело магнитуду 7,7 баллов и признано наиболее разрушительным с 1939 года.

Также в Минздраве отметили, что с 6 февраля на территории Турции в связи с последствиями землетрясений за медицинской помощью обратились 31 777 человек.