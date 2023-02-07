Дженнифер Лопес опровергла слухи о расставании с Беном Аффлеком

После церемонии «Грэмми» оператор случайно заснял ссору между Дженнифер Лопес и ее мужем Беном Аффлеком.

После этого несколько дней ходили слухи о том, что пара на грани расставания. Лопес и Аффлек никак не комментировали это.

Но Джей Ло в итоге опубликовала видео бэкстейджа «Грэмми» и подписала, что это лучшее время с ее любовью, ее мужем.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились через 20 лет после своей первой помолвки. Аффлек стал четвертым мужем Лопес.