В Сейме Польши считают, что Байден не встретится одновременно с Дудой и Зеленским
2023-02-07 22:19
Глава комиссии Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель заявил, что встреча Байдена одновременно с Дудой и Зеленским маловероятна.
Поездка Байдена в Польшу должна состояться в конце февраля. Фогель отметил, что на вероятность трехсторонней встречи ничто не указывает.
Он также уточнил, что если бы в планах были такие переговоры, об этом сейчас не говорили бы публично.
Фогель отметил, что от Байдена ждут усиления военной поддержки Украины, чтобы быстрее завершить конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина