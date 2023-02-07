В Сейме Польши считают, что Байден не встретится одновременно с Дудой и Зеленским

Глава комиссии Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель заявил, что встреча Байдена одновременно с Дудой и Зеленским маловероятна.

Поездка Байдена в Польшу должна состояться в конце февраля. Фогель отметил, что на вероятность трехсторонней встречи ничто не указывает.

Он также уточнил, что если бы в планах были такие переговоры, об этом сейчас не говорили бы публично.

Фогель отметил, что от Байдена ждут усиления военной поддержки Украины, чтобы быстрее завершить конфликт.