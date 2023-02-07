Пушков: Запад надеется, что землетрясение повлияет на президентские выборы в Турции

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Запад возлагает определенные надежды на землетрясение в Турции.

По его словам, на Западе рассчитывают, что это стихийное бедствие повлияет на президентские выборы в Турции.

Пушков уточнил, что на Западе надеются, что последствия землетрясения подорвут шансы Эрдогана победить на выборах.

Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах раздражение внешней политикой Эрдогана дошло до точки кипения.