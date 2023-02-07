МИД РФ: военно-биологическая деятельность США у российских границ несет потенциальную угрозу

Военно-биологическая деятельность США со станами-союзниками у российских границ несет потенциальную угрозу для безопасности РФ.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На сайте ведомства опубликовано заявление, в котором говорится, что Россия не раз высказывала протест против размещения на приграничных территориях биолабораторий, так как расценивает это как потенциальную угрозу.

Так МИД РФ отреагировал на информацию о перемещении нескольких подобных лабораторий из Украины на территорию Польши и Прибалтийских государств.