Минобороны ФРГ: Берлин поставит танки Leopard 2 A6 в Украину до конца марта

Министерство обороны Германии рассказало о сроках передачи Украине немецких танков Leopard.

Вечером 7 февраля новый глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус посетил Киев с рабочим визитом, проведя встречу с Владимиром Зеленским, в рамках которой пообещал, что бундесвер передать танки Leopard 2 A6 до конца следующего месяца.

Примечательно, что во время визита в Киев Писториус также провёл личные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, подарив ему игрушечную копию танка Leopard 2. Также Борис Писториус пообещал, что в недалёком будущем администрация Киева получит от Берлина больше таких танков.